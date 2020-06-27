Форвард ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов сразу трех клубов Бундеслиги. По информации Fussball Transfers, Чалвым интересуются «Вольфсбург», «Хоффенхайм» и «Байер».

Как отмечает источник, «Вольфсбург» хочет купить Чалова на замену Ваутеру Вегорсту, который близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Напомним, прошлым летом ЦСКА отказался продавать воспитанника клуба в «Кристал Пэлас» за 25 миллионов фунтов. Сейчас ЦСКА снизил свои требования по Чалову — десять млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Чалов сыграл в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил шесть голов (один из них – с пенальти) и сделал шесть голевых передач. Сухая серия Чалова длится уже семь матчей — последний раз он забивал «Сочи».