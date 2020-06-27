Баскетбольный «Зенит»» может подписать сербского баскетболиста Ваню Маринковича. Защитник, права в НБА на которого принадлежат «Сакраменто», прошлый сезон провел в составе «Валенсии».

23-летний атакующий защитник выступает в Испании с прошлого сезона. Он подписал контракт с «Валенсией» по схеме «2+1», но ожидания испанского клуба не оправдал.

В прошлом сезоне Маринкович отгрузил в корзину «Зенита» на «Сибур Арене» в Евролиге 14 очков. Всего в активе Маринковича 26 матчей в Евролиге прошлого сезона. В среднем серб набирал 6,6 очка и делал 1,1 подбора.

В 2019 году Маринкович был выбран на драфте НБА под 60-м номером. «Сакраменто» пока не интересно подписывать игрока на следующий сезон.