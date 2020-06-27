Футбольный комментатор Геннадий Орлов выдал инсайд относительно иранского форварда Сердара Азмуна.

Орлов считает, что трансфер с итальянским «Наполи» уже не случится, но все станет ясно 26 июля.

«У него есть несколько предложений, он хочет уйти», — отмети Орлов в прямом эфире в ВК.

В текущем сезоне Азмун сыграл в составе «Зенита» 47 матчей, в которых забил 26 голов и сделал десять голевых передач. В матче 24-го тура против «Крыльев Советов» Азмун забил после скидки Артема Дзюбы и сделал голевой пас на Малкома. Однако оба гола не засчитали, просмотрев VAR.

Ранее в СМИ говорилось об интересе к Азмуну со стороны «Арсенала» и «Наполи».