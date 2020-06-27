Перед встречей «Спартак» — «Уфа», который состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 16:30 мск, сотрудники полиции задержали лидеров фанатов «Спартака. Об этом сообщает сайт болельщиков московского клуба Fanat1k.ru.

В сообщении болельщиков «Спартака» отмечается, сотрудники полиции задержали Мишу Департанта и Амира Профессора Хустлютдинова за их гражданскую позицию.

Напомним, что недавно Амир дал комментарий по поводу задержания болельщиков перед матчем «Арсенал» — «Спартак». Просим всех спартаковцев не оставаться равнодушными и придать событиям максимальную огласку. Фанат — не преступник!» — отмечается в сообщении болельщиков.

Напомним, что и «Спартак», и «Уфа» с победы стартовали в возобновившемся после пандемии коронавируса чемпионате РПЛ.