Юрист, составлявший мировое соглашение для пары хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи, раскрыл причины развода супругов.

По словам юриста, у пар не получилось сохранить семью и в этом нет вины третьих лиц. Пелагея не чувствовала солидарность с мужем. Юрист привел конкретный пример — у Пелагеи умер очень близкий друг и будучи в подавленном состоянии, она требовала поддержки от Ивана. Но хоккеист самоустранился и вместо этого отправился с друзьями в баню на всю ночь.

«Случилась ссора, которая и послужила началом конца», — цитирует слова юриста «Стархит».

Напомним, Телегин и Пелагея расстались в декабре 2019 года после трех лет в браке. В данный момент они заняты судебным разбирательством.