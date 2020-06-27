«Барселона» близка к завершению сделки с «Ювентусом» по переходу боснийца Миралема Пьянича.

По сообщениям итальянских журналистов Джанлука Ди Марцио и Николо Скира, 30-летний полузащитник завтра пройдет медосмотр перед трансфером в каталонский клуб.

Стоимость трансферы Пьянича составит 60 млн евро плюс бонусы. Кроме того, в «Ювентус» перейдет полузащитник Артур, за которого туринцы заплатят 70+5 млн евро. Ожидается, что бразильский хавбек также пройдет медосмотр в этот уик-энд.