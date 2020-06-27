«Оренбургу» могут засчитать техническое поражение в игре 25-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом». Об этом сообщил член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин.

По словам Столыпина, клуб не опускает руки и ведет постоянное тестирование. Однако никто не тренируется, в том числе в молодежном составе.

«Судя по всему, будет техническое поражение. Можно было бы собрать пацанов, но все они местные, их бы тоже пришлось сажать на карантин», – приводит слова Столыпина ТАСС.

Напомним, в «Оренбурге» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом среди футболистов. Кроме того, заболели двое сотрудников клуба.