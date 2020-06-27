Группа заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина в июле отправится в Кисловодск. Фигуристы проведут тренировочный сбор.

«Мы поедем первого июля в Кисловодск. Сбор будет по 20 число», – приводит слова Мишина ТАСС

Напомним, в группе Мишина работают чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, победители финала Кубка России Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин. Ранее стало известно, что к группе Мишина присоединился и бронзовый призер ЧМ-2018 Михаил Коляда.