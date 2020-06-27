Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун будет подвергнут санкциям со стороны клуба за нарушение правил социального дистанцирования. В день игры с «Крыльями Советов» футболист сфотографировался полузащитником самарской команды Сафа Хади. Тот выложил два снимка с иранцем в инстаграм. На них футболисты позируют в обнимку.

По словам представителя пресс-службы «Зенита», футболист команды нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, показав легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора и поставив под угрозы не только свое здоровье, но и здоровье близких, а также партнеров по команде.

Сообщается, что Азмун прошел тест на коронавирус, результаты которого будут известны в ближайшие часы.

«В любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба», — приводит слова представителя пресс-службы клуба «РИА Новости».