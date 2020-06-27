Два забитых мяча с пенальти в матче 24-го тура РПЛ в ворота «Крыльев Советов» позволили нападающему «Зенита» Артему Дзюбе обойти в рейтинге самых результативных игроков петербургского клуба португальца Мигеля Данни.

ГолыДзюбы 68-м и 69-м в составе «Зенита» В пяти сезонах за клуб капитан сборной России 52 раза забивал в матчах чемпионата, два раза — в матчах за Кубок и Суперкубок России и пятнадцать раз в еврокубках.

Напомним, что возглавляет список Александр Кержаков, у которого 163 гола в 386 матчах. Владимир Кулик имеет 101 гол.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года.