В игре 24-го тура РПЛ «Спартак» играл на своем поле с «Уфой». Матч проходил на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась вничью со счётом 0:0.

На 87-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил, казалось, победный мяч. Однако главный арбитр встречи Владислав Безбородов после просмотра VAR отменил гол из-за офсайда, в котором находился защитник Жиго, закрывая обзор голкиперу Беленову. Безбородов показал в этой игре четыре желтые карточки.

Московский «Спартак» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 31 очком находится на седьмом месте.