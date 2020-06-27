Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что его подопечный по-прежнему хочет продолжать карьеру и не думает о ее завершении.

По словам Мендеса, если у спортсмена нет желания побеждать, то он может проиграть — это относится ко всем бойцам. Однако у Хабиба с этим все в порядке.

«Он по-прежнему хочет выходить из боя победителем, продолжать драться. Есть много бойцов, которые могут составить ему конкуренцию, это топ-10 или топ-15 UFC», — цитирует Мендеса ТАСС.

Напомним, ближайший бой Хабиб проведет против Джастина Гэтжи. Поединок должен состояться 19 сентября.