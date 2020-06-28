Дядя и экс-тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль рассказал, что его племянник может пропустить один из турниров Большого шлема в 2020 году.

По словам Тони Надаля, он разговаривал с теннисистом, и тот сомневается, в каких турнирах играть, так как расписание очень сложное, особенно для ветеранов, которые не могут соревноваться столько недель подряд.

«Я думаю, что в ATP поступили немного некрасиво. Это решение полностью против таких игроков, как Рафа и Новак Джокович», — сказал Тони Надаль, слова которого приводит ESPN Deportes.

Отметим, Роджер Федерер, который перенес операцию на колене, не сыграет в 2020 году, и это станет возможностью для Надаля и Джоковича побить или повторить рекорд швейцарского теннисиста по количеству титулов на турнирах Большого шлема.