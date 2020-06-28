Крицюк договорился с «Бешикташем» о переходе

Российский голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк может стать футболистом стамбульского «Бешикташа».
Об этом сообщает Ortacizgi.com. По информации источника, 29-летний вратарь договорился с турецким клубом о контракте. Отмечается, что переговоры вел спортивный директор клуба Эрдал Торуногюллар. Также сообщается, что окончательное решение по Крицюку примут президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби и тренер Серген Ялчин.
Отметим, 15 июня черно-зеленые продлили контракт с Крицюком до конца нынешнего сезона — до 31 июля 2020 года. Тем не менее клуб не планирует продолжать сотрудничество с вратарем в дальнейшем. Футболист покинет краснодарскую команду на правах свободного агента, и к нему уже сейчас проявляет интерес несколько европейских команд.
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