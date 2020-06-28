Крицюк договорился с «Бешикташем» о переходе

Отметим, 15 июня черно-зеленые продлили контракт с Крицюком до конца нынешнего сезона — до 31 июля 2020 года. Тем не менее клуб не планирует продолжать сотрудничество с вратарем в дальнейшем. Футболист покинет краснодарскую команду на правах свободного агента, и к нему уже сейчас проявляет интерес несколько европейских команд.