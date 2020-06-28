Портал WhoScored составил символическую сборную немецкой Бундеслиги по итогам сезона-2019/20.
На позицию вратаря выбран швейцарский голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер, в защите — марокканец Ашраф Хакими и немец Матс Хуммельс из дортмундской «Боруссии», немец Марсель Хальстенберг из «РБ Лейпциг» и канадец Альфонсо Дэвис из мюнхенской «Бавария».
Полузащитники — немцы Серж Гнабри, Томас Мюллер и Джошуа Киммих из мюнхенской «Баварии» и англичанин Джейдон Санчо из дортмундской«Боруссии».
Нападающие — поляк Роберт Левандовски из мюнхенской «Баварии» и немец Тимо Вернер из «»РБ Лейпциг».
Напомним, чемпионом Германии стала «Баварии», второе место заняла дортмундская «Боруссия», третье место занял «РБ Лейпциг».
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