Почетный президент ФФККР Валентин Писеев поделился мнением о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не попала в число номинантов на премию ISU Skating Awards 2020.

По словам Писеева, организаторы должны объяснить зрителям технологию отбора, так как кто-то говорит, что Загитова не попала ни в одну из номинаций, потому что она не выступала на основных стартах, поэтому надо четко объяснить логику решения.

«Медведева тоже не выступала на крупнейших международных турнирах. Но ситуация грозит тем, что болельщики не будут вникать в тонкости, а будут возмущаться, почему Медведева вошла в число претендентов на премию, а Загитова нет», — сказал Писеев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Отметим, Алина Загитова, которую сначала номинировали на награды «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм» и «Лучшая развлекательная программа», не попала ни в один шорт-лист.