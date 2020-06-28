Стало известно, сколько заработали участники главного поединка на турнире UFC Vegas 4.

Как сообщает Sportekz, Дастину Порье до турнира была гарантирована выплата в размере 250 тысяч долларов, ещё 100 тысяч он получил за победу. Кроме того, ему был начислен бонус в размере 50 тысяч за лучший бой вечера плюс 20 тысяч спонсорских выплат. В общей сложности американец заработал 420 тысяч долларов.

Соперник Порье, Дэн Хукер, получил почти в три раза меньше. Его гарантированная выплата составила 80 тысяч долларов, еще 50 тысяч он получил в качестве бонуса за участие в лучшем бою вечера, а 15 тысяч были получены от спонсорских поступлений. В общей сложности новозеландец заработал 145 тысяч.

Напомним, в рамках турнира UFC Fight Night Vegas 4 состоялся главный поединок, в котором американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером. Порье победил единогласным решением судей, которые отдали американцу три раунда из пяти.