Американский боец UFC в полусреднем весе Майк Перри подтвердил, что хочет провести поединок против Даррена Тилла.

По словам Перри, он планирует отправиться во Флориду.

«И я хочу, чтобы мне помог в подготовке бою Йоэль Ромеро против этого мерзкого британца, имя которого я не хочу называть. Да, это Даррен Тилл, вы все правильно поняли», – сказал Перри, слова которого приводит MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC Vegas 4 Майк Перри одержал победу над Микки Галлом единогласным решением судей. Благодаря этой победе Перри прервал неудачную череду из двух поражений в UFC.

В главном поединке американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером. Порье победил единогласным решением судей, которые отдали американцу три раунда из пяти.