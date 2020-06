View this post on Instagram

28 июня принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на своём избирательном участке. Важно, что на участках для голосования соблюдены особые санитарно- эпидемиологические меры, благодаря чему риск распространения коронавируса минимален. Голосуя, граждане решают, какое будущее будет у нашего государства. Изменения, действительно, продиктованы временем и касаются практически всех сфер нашей жизни. Поправки укрепляют социальные права, на первом плане- семья, дети, благополучие и здоровье граждан, защита их труда. Это путь развития социального государства, сильного и независимого, в котором потомки чтят и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, традиции, природу, своё наследие. Безусловно, это важный исторический период для России, поэтому каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию.