Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о важности голосования по поправкам в Конституции.

По словам Валуева, на участках для голосования соблюдены особые санитарно-эпидемиологические меры, а голосуя, граждане решают, какое будущее будет у России. По мнению депутата, изменения продиктованы временем и касаются практически всех сфер жизни.

«Поправки укрепляют социальные права, на первом плане — семья, дети, благополучие и здоровье граждан, защита их труда. Это путь развития социального государства, сильного и независимого, в котором потомки чтят и помнят подвиг своих предков, ценят и берегут историю, традиции, природу, свое наследие», — написал Валуев в своем Instagram.

Экс-боксер добавил, что каждый должен прийти на избирательный участок и проявить свою гражданскую позицию.

Ранее авторитетный портал Sport Bible составил рейтинг действующих и бывших боксёров, соотнеся их в разные категории. Российский боксер Николай Валуев был отправлен в категорию ужасных боксеров.