Черногорский специалист Миодраг Божович покинул пост главного тренера самарских «Крыльев Советов».

Об этом сообщает официальный сайт самарцев. Отмечается, после совета директоров «Крыльев Советов» было принято обоюдное решение о досрочном завершении работы Божовича, а также его помощников, тренеров Войо Чалова, Саши Петровича и Милорада Байовича.

Также на официальном сайте сообщается, что на заседании совета директоров принято решение о назначении главным тренером самарского клуба Андрея Талалаева. Сообщается, что контракт с российским тренером заключен на два года, а выполнять обязанности Талалаев начнет в понедельник. В тренерский штаб нового наставника войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.