В четвертьфинальном матче Кубка Англии лондонский «Арсенал» на выезде одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

В составе гостей по мячу забили Николя Пепе с пенальти на 25-й минуте и Даниэль Себальос на 91-й минуте, у хозяев единственный гол на счету Дэвида Макголдрика, который отличился на 87-й минуте встречи.

Отметим, на 53-й минуте травму получил защитник канониров Давид Луиз, который недавно заключил новый контракт с лондонцами.

Команда Микеля Артеты вышла в полуфинал турнира, где сыграет против победителя противостояния между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». В параллельных четвертьфиналах «Манчестер Юнайтед» одолел «Норвич Сити» со счетом 2:1, а «Лестер Сити» встретится с «Челси».