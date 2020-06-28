Сербский эпидемиолог Зоран Радованович заявил, что неправильно критиковать Новака Джоковича за проведение турнира Adria Tour.

По словам Радовановича, Джокович — бренд Сербии и одна из немногих звезд, представляющих Сербию с положительной стороны. Врач отметил, Джокович — умный молодой человек, который никогда бы не организовал такой турнир, если бы его не обманули. По мнению специалиста, теннисиста заверили, что эпидемиологическая ситуация безопасна, но это было не так.

«Он стал жертвой политических мошенников. Он виноват только в том, что наивный и верит в государство и систему. Он и представить не мог, что его могут обмануть. Он действовал по совету экспертов и властей, а они его обманули. Государству было важно организовать турнир, даже пожертвовав его участниками. За политическими амбициями они не подумали, чем это грозит спортсменам», — сказал Радованович, слова которого приводит Nova.

Ранее произошла вспышка коронавируса на выставочном турнире Adria Tour, организатором которого стал Новак Джокович. На соревнованиях не соблюдались меры предосторожности, в результате чего несколько игроков (в том числе и сам серб), а также тренеров заразились COVID-19.