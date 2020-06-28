Порье ответил на предложение подраться с Фергюсоном

Американский боец UFC в легком весе Дастин Порье ответил на предложение журналиста Ариэля Хельвани провести поединок против Тони Фергюсона.

«Дастин Порье против Тони Фергюсона. Кто скажет нет?» – спросил Хельвани в Twitter.

«Черт! Дай мне отдохнуть!» – отреагировал на вопрос Порье.

Дастин Порье победил решением судей Дэна Хукера на турнире UFC on ESPN 12.

Напомним, в рамках турнира UFC Fight Night Vegas 4 состоялся главный поединок, в котором американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером. Порье победил единогласным решением судей, которые отдали американцу три раунда из пяти.

Тони Фергюсон 9 мая потерпел поражение от Джастина Гэтжи техническим нокаутом. Бой был остановлен после удара силовым джебом.