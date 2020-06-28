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  • 00:12,  29 июня 2020
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Лыжные гонки
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Жеребятьева — Большунову: Моя любовь, этот хрустальный глобус ты заслужил!

Жеребятьева &#8212; Большунову: Моя любовь, этот хрустальный глобус ты заслужил!
Александр Большунов и Анна Жеребятьева. Фото: инстаграм лыжницы

Российская лыжница и девушка Александра Большунова Анна Жеребятьева поздравила возлюбленного с получением Большого хрустального глобуса.

«Моя большая любовь Александр Большунов. Я очень сильно тобой горжусь! Этот хрустальный глобус ты заслужил! Я знаю, какой ты целеустремленный и до костей обожаешь свое любимое дело. Ты для меня тот человек, на которого я постоянно хочу равняться. Ты многому меня научил», — написала Жеребятьева в своем Instagram.

Она также выразила благодарность всем болельщикам и отметила, что Большунов чувствует их поддержку.

Напомним, победителем общего зачета Кубка мира Большунов стал в середине марта. Североамериканские этапы Кубка мира были отменены из-за пандемии коронавируса, и Большунов вовремя не получил Большой хрустальный глобус. Большунов стал первым российским лыжником, одержавшим победу в Кубке мира. Спортсмен в минувшем сезоне также завоевал Малый хрустальный глобус, победив в зачете дистанционных гонок.

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