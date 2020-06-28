Жеребятьева — Большунову: Моя любовь, этот хрустальный глобус ты заслужил!

Российская лыжница и девушка Александра Большунова Анна Жеребятьева поздравила возлюбленного с получением Большого хрустального глобуса.

«Моя большая любовь Александр Большунов. Я очень сильно тобой горжусь! Этот хрустальный глобус ты заслужил! Я знаю, какой ты целеустремленный и до костей обожаешь свое любимое дело. Ты для меня тот человек, на которого я постоянно хочу равняться. Ты многому меня научил», — написала Жеребятьева в своем Instagram.

Она также выразила благодарность всем болельщикам и отметила, что Большунов чувствует их поддержку.