Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вспомнил потасовку после победы своего подопечного над Конором Макгрегором.

«Я бы 100 процентов вписался в потасовку. Просто, когда все закончилось, я уже отвернулся и получал поздравления. Обернулся и увидел, что они уже дерутся. Я попытался туда попасть, но полиция сказала не лезть», — сказал Мендес, слова которого приводит ТАСС.

Тренер отметил, он считает себя законопослушным человеком, который ничего не будет делать против полиции. Он добавил, там были Дэниэль Кормье и Люк Рокхолд, который справились бы без Мендеса, если бы была необходимость.

Напомним, после победы над Конором Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэвиса, после чего началась массовая потасовка.