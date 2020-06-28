В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над «Тамбовом» со счетом 2:1.

В составе хозяев дубль оформил Эрик Бикфалви, который отличился на 20-й минуте с пенальти и на 70-й минуте с передачи Юрия Бавина. У тамбовчан единственный гол забил Михаил Костюков с передачи Алексея Рыбина на 68-й минуте встречи.

Отметим, Эрик Бикфалви был удален за две желтые карточки подряд — на 82-й и 83-й минутах.

После 24 туров команда Дмитрия Парфенова идет на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков. Подопечные Тимура Шипшева располагаются на 13-й позиции с 25 баллами.

Следующий матч «Урал» проведет 1 июля на выезде против «Оренбурга», «Тамбов» в этот же день дома примет «Зенит».