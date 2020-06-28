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  • 00:12,  29 июня 2020
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Футбол
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«Арминия» и «Штутгарт» вернулись в Бундеслигу, определился соперник «Вердера»

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«Штутгарт» вернулся в первую немецкую Бундеслигу через год после вылета во второй дивизион.

Несмотря на домашнее поражение от «Дармштадта», «Штутгарт» остался на второй строчке в турнирной таблице и вслед за «Арминией» из Билефельда добыл путевку в элитную лигу.

Расположившийся на третьем месте «Хайденхайм» поборется за место в Бундеслиге в переходных матчах с бременским «Вердером», который финишировал на 16-й строчке высшем дивизионе.

Из второй Бундеслиги в третью лигу вылетели «Динамо Дрезден» и «Веен». «Нюрнберг» сыграет в переходных матчах.

Напомним, чемпионом Германии стала «Баварии», второе место заняла дортмундская «Боруссия», третье место занял «РБ Лейпциг».

Ранее портал WhoScored составил символическую сборную немецкой Бундеслиги по итогам сезона-2019/20.

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