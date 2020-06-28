Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев прокомментировал поражение от екатеринбургского «Урала».

«Нельзя сказать, что «Урал» нас переиграл, но и мы «Урал» не переиграли. По большому счету, ничейная игра. Но почему-то мы вторую игру начинаем с пенальти. Такое ощущение, что VAR смотрят, когда нам нужно пенальти поставить», — сказал Шипшев в прямом эфиер YouTube-канала РПЛ.

По мнению тренера, игра в целом была равной. Он отметил, во время второго гола защитник «Тамбова» лежал минуту, но игра не останавливалась. Шипшев считает, что «Тамбов» ни в чем не уступил «Уралу», а на поле была мужская борьба.

Напомним, в матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над «Тамбовом» со счетом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Эрик Бикфалви, который отличился на 20-й минуте с пенальти и на 70-й минуте с передачи Юрия Бавина. У тамбовчан единственный гол забил Михаил Костюков с передачи Алексея Рыбина на 68-й минуте встречи.