Слухи о том, что Михаил Коляда собирается покинуть группу Валентины Чеботаревой, ходили давно. Болельщики не просто ждали, но буквально призывали фигуриста решиться на этот шаг. И вот, момент настал: Коляда официально переходит к Алексею Мишину.

Чеботарева привела Коляду к Олимпиаде. Почему он ушел?

Чеботарева, тренировавшая Михаила с пятилетнего возраста, безусловно заслуживает сочувствия: один за другим от неё ушли лидеры группы. Сначала Станислава Константинова, теперь — Коляда. Но винить их в этом сложно: да, под руководством Валентины Михайловны они пришли к своим лучшим результатам, но это — не потолок для них обоих. В один момент они перестали прогрессировать, что не прощается в фигурном катании: ты либо идешь вперед, либо волна чужих достижений отбрасывает тебя назад. Чеботарева вывела их на определенный уровень, но как будто не разобралась, что делать дальше.

Карьера Коляды посыпалась как карточный домик после Пхенчхана: сначала он стал козлом отпущения на командном турнире (хотя при внимательном подсчете выясняется, что золото Россия всё равно бы не взяла), затем «поплыл» в личном первенстве. Как следует оправиться Михаил так и не смог, хоть и взял в том же году бронзу чемпионата мира.

Дальше у номинального лидера сборной всё пошло не по плану: на фоне неудачных прокатов заговорили о том, что Коляда не очень-то и хочет возвращаться в топ. На пару с Константиновой воспитанники Чеботаревой превратились едва ли не в самых нестабильных представителей российской фигурки, а потом Коляда и вовсе «выпал» из спортивной жизни на год.

Перед прошлым чемпионатом России он заболел гайморитом, к началу нового сезона не восстановился, а осенью лёг на операцию. Пропустив всю серию Гран-при, Коляда вернулся к тренировкам лишь зимой, что не дало возможности выступить на национальном первенстве. Его реальное возвращение на лед произошло на шоу Елизаветы Туктамышевой в Петербурге — там, к радости болельщиков, Коляда выглядел достаточно уверенно. По информации «БИЗНЕС Online», тогда фигурист и пообщался с Мишиным на тему возможного перехода.

Зачем Мишину нестабильный фигурист, пропустивший сезон?

Константинова тоже пыталась влиться в ряды учениц Профессора, но Мишин её не принял — у него и без того достаточно работы с Туктамышевой, Самодуровой и Гуляковой. Почему же Алексей Николаевич нашел местечко для Коляды?

Во-первых, с мужским катанием дела в его группе сейчас обстоят не очень: Андрей Лазукин невнятно выглядел весь сезон из-за проблемы с коленом, а весной был прооперирован и пока даже не занимается на льду, а уж о восстановлении прыжков не идет и речи. У Александра Петрова уже который год не ладится с четверными, а Глеб Лутфуллин пока не блещет даже в юниорах.

Обзавестись потенциально сильным фигуристом для Мишина — неплохая перспектива, и отсюда вытекает второй важный момент: тот факт, что Коляда после свалившейся на него череды неудач ушел к одному из сильнейших тренеров страны, указывает на его желание вернуться не ради галочки. Похоже, он действительно намерен спасти карьеру. Потянет ли Мишин роль спасателя? А кто, если не он?

Пару лет назад у Коляды была возможность перейти к Арутюняну, он даже прошел стажировку в США, но полноценное сотрудничество не сложилось. Говорят, федерация была против — не захотела финансировать дорогостоящие тренировки за океаном, а сам Коляда хоть и не бедствует, но и возможностями той же Медведевой похвастаться не может.

А сейчас, после простоя, топовые тренеры за рубежом вряд ли ждут Коляду с распростертыми объятиями, да и кризисная ситуация в мире никак не способствует переезду. На сегодняшний день Мишин — оптимальный вариант, только он может стать реальным шагом вперед. Профессор — большой специалист по прыжковой части, Коляда — способный и техничный фигурист. При обоюдной нацеленности на результат этот тандем действительно может реанимировать карьеру бывшего лидера сборной.