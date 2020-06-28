Слухи о том, что Михаил Коляда собирается покинуть группу Валентины Чеботаревой, ходили давно. Болельщики не просто ждали, но буквально призывали фигуриста решиться на этот шаг. И вот, момент настал: Коляда официально переходит к Алексею Мишину.

Чеботарева привела Коляду к Олимпиаде. Почему он ушел?

Чеботарева, тренировавшая Михаила с пятилетнего возраста, безусловно заслуживает сочувствия: один за другим от неё ушли лидеры группы. Сначала Станислава Константинова, теперь — Коляда. Но винить их в этом сложно: да, под руководством Валентины Михайловны они пришли к своим лучшим результатам, но это — не потолок для них обоих. В один момент они перестали прогрессировать, что не прощается в фигурном катании: ты либо идешь вперед, либо волна чужих достижений отбрасывает тебя назад. Чеботарева вывела их на определенный уровень, но как будто не разобралась, что делать дальше.

Валентина Чеботарёва и Михаил Коляда

Валентина Чеботарёва и Михаил Коляда. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Карьера Коляды посыпалась как карточный домик после Пхенчхана: сначала он стал козлом отпущения на командном турнире (хотя при внимательном подсчете выясняется, что золото Россия всё равно бы не взяла), затем «поплыл» в личном первенстве. Как следует оправиться Михаил так и не смог, хоть и взял в том же году бронзу чемпионата мира.

Дальше у номинального лидера сборной всё пошло не по плану: на фоне неудачных прокатов заговорили о том, что Коляда не очень-то и хочет возвращаться в топ. На пару с Константиновой воспитанники Чеботаревой превратились едва ли не в самых нестабильных представителей российской фигурки, а потом Коляда и вовсе «выпал» из спортивной жизни на год.

Перед прошлым чемпионатом России он заболел гайморитом, к началу нового сезона не восстановился, а осенью лёг на операцию. Пропустив всю серию Гран-при, Коляда вернулся к тренировкам лишь зимой, что не дало возможности выступить на национальном первенстве. Его реальное возвращение на лед произошло на шоу Елизаветы Туктамышевой в Петербурге — там, к радости болельщиков, Коляда выглядел достаточно уверенно. По информации «БИЗНЕС Online», тогда фигурист и пообщался с Мишиным на тему возможного перехода.

Михаил Коляда

Михаил Коляда. Фото: Nevasport/Наталья Латуш

Зачем Мишину нестабильный фигурист, пропустивший сезон?

Константинова тоже пыталась влиться в ряды учениц Профессора, но Мишин её не принял — у него и без того достаточно работы с Туктамышевой, Самодуровой и Гуляковой. Почему же Алексей Николаевич нашел местечко для Коляды?

Во-первых, с мужским катанием дела в его группе сейчас обстоят не очень: Андрей Лазукин невнятно выглядел весь сезон из-за проблемы с коленом, а весной был прооперирован и пока даже не занимается на льду, а уж о восстановлении прыжков не идет и речи. У Александра Петрова уже который год не ладится с четверными, а Глеб Лутфуллин пока не блещет даже в юниорах.

Обзавестись потенциально сильным фигуристом для Мишина — неплохая перспектива, и отсюда вытекает второй важный момент: тот факт, что Коляда после свалившейся на него череды неудач ушел к одному из сильнейших тренеров страны, указывает на его желание вернуться не ради галочки. Похоже, он действительно намерен спасти карьеру. Потянет ли Мишин роль спасателя? А кто, если не он?

Пару лет назад у Коляды была возможность перейти к Арутюняну, он даже прошел стажировку в США, но полноценное сотрудничество не сложилось. Говорят, федерация была против — не захотела финансировать дорогостоящие тренировки за океаном, а сам Коляда хоть и не бедствует, но и возможностями той же Медведевой похвастаться не может.

А сейчас, после простоя, топовые тренеры за рубежом вряд ли ждут Коляду с распростертыми объятиями, да и кризисная ситуация в мире никак не способствует переезду. На сегодняшний день Мишин — оптимальный вариант, только он может стать реальным шагом вперед. Профессор — большой специалист по прыжковой части, Коляда — способный и техничный фигурист. При обоюдной нацеленности на результат этот тандем действительно может реанимировать карьеру бывшего лидера сборной.