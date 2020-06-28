11 июля на внеочередной отчетно-выборочной конференции станет известно, в чьих руках окажется российский биатлон за два года до Олимпиады. Однако выбор невелик: либо Владимир Драчев, возглавляющий организацию прямо сейчас, либо Виктор Майгуров, два года назад проигравший на выборах.

Алексей Нуждов, который кажется одним из немногих людей, заинтересованных в выводе СБР из кризиса, выдвигать свою кандидатуру не стал. Ходили слухи, что третьим претендентом станет Дмитрий Васильев, однако в итоге он отказался от этой туманной перспективы. В СБР, кажется, даже с этой ситуацией разобраться как следует не смогли: сначала заявили, что Васильев входит в число кандидатов, но тут же сам специалист это опроверг.

Выходит, выбирать особо и не придется: скорее всего, должность достанется Майгурову. Если бы был еще хотя бы один кандидат, шансы остались бы и у Драчева: голоса тех, кто против него, могли бы распределиться между претендентами. Но теперь интриги практически нет, если, конечно, СБР в очередной раз не удивит всех внезапным решением.

Если допустить, что у руля Союза останется Драчев, аховое положение нашего биатлона исправлять будет некому: СБР продолжит катиться в финансовую пропасть, сотрудники будут получать зарплаты из кармана Нуждова, а аккредитации на соревнования будут выдаваться семье непутевого босса, а не тренерам.

Какую альтернативу может предложить Майгуров? Сейчас он занимает пост и.о. исполнительного директора СБР, и вся подготовка к отчетно-выборочной конференции легла на его плечи. Против Майгурова ратует Александр Тихонов, и это, конечно, неудивительно: тех, кем скандальный ветеран нашего биатлона был бы доволен, можно пересчитать по пальцам. Слова Тихонова нужно делить как минимум на два, но и совсем безосновательными их назвать нельзя.

В 2011-м Майгуров оказался в центре разоблачительного скандала: выяснилось, что его диплом Сибирской академии физкультуры — поддельный. Жульничество стоило ему работы министра спорта ХМАО и существенно подпортило репутацию.

Пожалуй, в сравнении с Драчевым в пользу Майгурова имеется лишь один серьезный аргумент: он обещает решить финансовые проблемы. Два года назад, правда, Драчев тоже активно распространялся на тему спонсоров, готовых вкладываться в российский биатлон, но слова так и остались словами. Верить ли обещаниям Майгурова? Не проверишь — не узнаешь.

«Я не боюсь выдвинуться и понимаю: бюджет на текущую деятельность я смогу спокойно сформировать. Но это, скажем так, очень средненький бюджет. Если вдруг меня выберут, с первого года будет бюджет, позволяющий восстановить финансовую стабильность СБР. Со второго – можно говорить о значительном увеличении, это уже будет бюджет развития. Я знаю, с кем идти, как идти», — говорил Майгуров в интервью Sports.ru.

Президентом СБР станет кандидат, набравший 2/3 от общего количества голосов. Участвовать в голосовании будут члены правления, действующий глава Союза и делегаты от регионов.