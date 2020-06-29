Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что удивлен шумихой вокруг гола Фёдора Смолова в ворота «Барселоны» в 32-туре чемпионата Испании.

По мнению Селюка, Смолов плохо провел тот матч, а если бы не забил тот гол, то платить ему следовало бы не три миллиона, а три тысячи.

«Удивительно, как его Геркус купил за 10 миллионов и платил в «Локомотиве» 3 миллиона. Какая разница, какой команде забивать, когда ты это делаешь в пустые. Даже Геркус бы забил из такого положения со своим весом», — заявил Селюк, слова которого приводит Sport24.

Агент подчеркнул, что после гола все игроки побежали не к Смолову, а к футболисту, который ассистировал ему в том эпизоде, в то время как россиянина даже не поздравили с голом.

Напомним, 30-летний Смолов находится в аренде в «Сельте», права на него принадлежат «Локомотиву».