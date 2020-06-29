Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может стать футболистом лондонского «Тоттенхэма».

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, игрок попал в сферу интересов «шпор». Отмечается, видеть 28-летнего испанского полузащитника в «Тоттенхэме» хочет лично главный тренер Жозе Моуринью, а сам Васкес ранее говорил о желании продолжить карьеру в Англии.

Отметим, контракт Лукаса Васкеса с «Реалом» действует до лета 2021 года.

В текущем сезоне Лукас Васкес принял участие в 14 матчах Ла Лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Ашраф Хакими перейдет в «Интер». О трансфере сообщает у себя на сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.