Подмосковные «Химки» будут готовиться к полуфинальному матчу Кубка России против «Урала» в закрытом режиме.

Как сообщает ТАСС, до матча, запланированного на 18 или 19 июля, команда будет оставаться на базе в Кратове. В ходе подготовке «Химки» проведут ряд товарищеских встреч.

«Учитывая ситуацию, которая произошла в премьер-лиге — в некоторых командах заболели игроки — мы с тренерским штабом приняли коллегиальное решение остаться там до игры, чтобы никого не распускать», — сказал генеральный директор клуба Василий Иванов.

Сегодня, 29 июня, «Химки» сыграют с «Сатурном», 4 июля — со «Спартаком-2», 11-го — с «Казанкой». Еще один матч состоится 7 июля, однако соперника пока нет. Если его не удастся найти, «Химки» проведут двусторонку.