Московский ЦСКА и испанская компания-экипировщик Joma объявили о долгосрочном сотрудничестве.

Испанский бренд будет официальным техническим спонсором и официальным поставщиком спортивной экипировки армейского клуба с нового сезона. Отмечается, в форме от Joma будут ходить первая команда ЦСКА, а также молодежный состав, команды академии, женская команда и сборная армейских ветеранов. Известно, что все команды будут экипированы не только игровыми и тренировочными комплектами, но и повседневной спортивной одеждой и обувью.

Новую коллекцию, которая будет предназначена только для ЦСКА, представят в сезоне-2020/21. Бренд Joma уже представлен в России благодаря «Уфе» и «Газпром-Югре» из мини-футбола.

Отметим, в текущем сезоне армейский коллектив выступает в форме от Umbro.