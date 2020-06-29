Московский «Локомотив» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Александр Богданов, резервным судьей назначен Сергей Куликов. Арбитр на VAR — Сергей Лапочкин, AVAR — Илья Елеференко; инспектор матча — Сергей Мартынов.

После 24-х туров «Локомотив» идет на второй строчке турнирной таблицы, имея 47 очков в своем активе. «Железнодорожники» выиграли два матча под руководством нового главного тренера Марко Николича. «Крылья» остаются последними с 22 очками.