Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, не будет наказан на нарушение самоизоляции.

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, «Сочи» не накажет Кокорина за нарушение социального дистанцирования, так как подобные санкции не предусмотрены руководством клуба. Отмечается, «Зенит», ранее пообещавший наказать нападающего Сердара Азмуна за совместное фото с игроком «Крыльев Советов» Сафой Хади, тоже не планирует вмешиваться в ситуацию с Кокориным, так как за него на время аренды отвечает «Сочи».

Напомним, форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», посетил день рождения своего друга Геннадия Куропаткина. В «сториз» Instagram 29-летний нападающий опубликовал фотографию, на которой помимо него присутствуют десять человек. Среди них — сам Куропаткин, младший брат Александра Кирилл, Александр Протасовицкий и другие.