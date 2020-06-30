ЦСКА встретится со «Спартаком в московском дерби в рамках 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

На данный момент армейцы располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 37 очков. «Спартак» идет на шестом месте с 32 набранными очками.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв и Арам Петросян; резервным судьей назначен Артём Любимов. Арбитр на VAR — Сергей Карасёв, AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор матча — Николай Иванов.