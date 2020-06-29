Самарские «Крылья Советов» провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева, сообщает пресс-служба клуба.

Сначала специалист провел теоретическое занятие, потом вывел команду на поле, где игроки провели предыгровую тренировку. Сегодня вечером, 29 июня, «Крылья» вылетят в Москву на матч с «Локомотивом».

Команда Талалаева встретится с «железнодорожниками» завтра, 30 июня, матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Напомним, для «Крыльев» это будет первая игра под руководством Талалаева, до этого команду возглавлял Миодраг Божович. Он покинул пост главного тренера после гостевого поражения от «Зенита» в 24-м туре РПЛ.

«Крылья Советов» идут на последнем месте турнирной таблицы, «Зенит» — на первом, «Локомотив» — на втором.