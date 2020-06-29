Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о сорвавшихся переходах Робиньо, Коларова и Левандовского в клубы РПЛ.

По словам Сафонова, ему известно, что Курбан Бердыев хотел Робиньо, когда футболист в возрасте 17-18 лет играл в Бразилии. Сафонов отметил, когда Бердыев оттуда приехал, у него были сумасшедшие глаза, он говорил, что половину прав на Робиньо готовы продать за полтора миллиона. Агент добавил, что финансовая ситуация тогда была нестабильной, и руководство зарубило Робиньо, а лучше бы его купили, чем Карлоса Эдуардо за 20 млн.

«Помню ситуацию, как Павлов зарубил Александра Коларова. Сергей сказал, что он слабый и не потянет в «Луче». А потом Коларов стал игроком «Сити». Еще из такого вспоминаю, как Левандовский мог из «Боруссии» переехать в «Локомотив». С ним встречалась Смородская: он даже ей дарил свою футболку. Но тоже не срослось», — сказал Сафонов, слова которого приводит канал журналиста Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзене».