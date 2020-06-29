Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» с ЦСКА в 25-м туре чемпионата России.

«Фаворит матча — команда Тедеско. Счет, думаю, будет 2:1, что-то около этого. ЦСКА готовился к матчу фактически без тренера. Только вот-вот Гончаренко вернулся. Этот фактор может отрицательно сказаться на команде», — заявил Билялетдинов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, столичное дерби состоится в среду, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 24 матчах. «Спартак» идет на шестом месте с 32 очками.