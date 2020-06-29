Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о сорвавшихся переходах в петербургский «Зенит».

По словам Сафонова, когда Сарсания снова стал спортивным директором «Зенита», клубу понадобился центральный защитник после срыва трансфера Маноласа, и сын Константина Сарсании Денис напомнил о Клемане Лангле. В «Севилье» сказали, что цена француза — 40 миллионов евро, после чего разговор был окончен. Затем «Севилья» перезванивала и предлагала снизить цену до 30, но Сарсания даже не стал разговаривать.

Сафонов отметил, все думают, что «Зенит» – это денежный мешок, но после того, как Сарсания стал спортдиректором клуба, ему позвонил агент Белотти. В тот момент Манчини уже пришёл в «Зенит», и агент заявил, что отступные Белотти в «Торино» — 100 млн, но можно договориться за 75. На это Сарсания сказал, что «Зениту» такое предложение неинтересно, так как клуб не готов столько платить, а 75 млн – это ненормально.

«Какие ещё сделки срывались у Сарсании? Дуглас Коста и Манолас. Дуглас Коста играл тогда в «Баварии». Это было до «Ювентуса». 2017 год. Костя полетел в Мюнхен на переговоры. Цена вопроса – около € 40 млн. Нужен был игрок на эту позицию. И там зарплата была космическая. Сначала договорились, но потом решили, что не будут платить такие деньги. Ещё был конкретный разговор по Марсело Брозовичу из «Интера». Они не договорились по деньгам. Брозович очень много попросил», — сказал Сафонов, слова которого приводит канал журналиста Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзене».

Ранее Сафонов рассказал о сорвавшихся переходах Робиньо, Коларова и Левандовского в клубы РПЛ, а также поделился историей о несостоявшемся трансфере Сергея Рыжикова в «Барселону».