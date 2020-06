View this post on Instagram

Привет, ⠀ Это приглашение. Мяч катится к тебе. Письмо с пометкой «СРОЧНО». ⠀ Вы нужны футболу. Все вы. ⠀ Быстрые. Свободные. Бесстрашные. Ребята из любительских лиг с бесконечными байками в барах. Технари. Бунтари. Ребята с района – Тушино, Черкизово. Из Химок и с Мясницкой. Напады, защиты, киперы. Всезнающие рассказчики. Диванные комментаторы. Поля, парки, коробки, родные дворы и улицы. Фанаты, не перестающие заряжать. ⠀ Все начинается с вас. Все начинается с мяча. ⠀ Скоро увидимся. ⠀ С любовью, Футбол. ⠀ #PlayWithLove