Российская Премьер-Лига (РПЛ) показала, как будет выглядеть мяч Nike Flight на сезон-2020/21.

В «Инстаграме» лиги было опубликовано приглашение, адресованное футболистам, фанатам и даже диванным комментаторам.

«Все начинается с вас. Все начинается с мяча. Скоро увидимся. С любовью, Футбол», — говорится в сообщении.

Напомним, старт нового сезона РПЛ запланирован на 1 августа.

Текущий сезон еще продолжается, так как был прерван из-за пандемии коронавируса. Завтра, 30 июня, состоятся матчи 25-го тура. На данный момент лидером идет петербургский «Зенит», набравший 56 очков в 24 турах.