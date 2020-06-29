Российская Премьер-Лига (РПЛ) показала, как будет выглядеть мяч Nike Flight на сезон-2020/21.
В «Инстаграме» лиги было опубликовано приглашение, адресованное футболистам, фанатам и даже диванным комментаторам.
«Все начинается с вас. Все начинается с мяча. Скоро увидимся. С любовью, Футбол», — говорится в сообщении.
View this post on Instagram
Привет, ⠀ Это приглашение. Мяч катится к тебе. Письмо с пометкой «СРОЧНО». ⠀ Вы нужны футболу. Все вы. ⠀ Быстрые. Свободные. Бесстрашные. Ребята из любительских лиг с бесконечными байками в барах. Технари. Бунтари. Ребята с района – Тушино, Черкизово. Из Химок и с Мясницкой. Напады, защиты, киперы. Всезнающие рассказчики. Диванные комментаторы. Поля, парки, коробки, родные дворы и улицы. Фанаты, не перестающие заряжать. ⠀ Все начинается с вас. Все начинается с мяча. ⠀ Скоро увидимся. ⠀ С любовью, Футбол. ⠀ #PlayWithLove
Напомним, старт нового сезона РПЛ запланирован на 1 августа.
Текущий сезон еще продолжается, так как был прерван из-за пандемии коронавируса. Завтра, 30 июня, состоятся матчи 25-го тура. На данный момент лидером идет петербургский «Зенит», набравший 56 очков в 24 турах.
Комментарии Развернуть