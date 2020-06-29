Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, в данный момент являющийся наставником афинского АЕК, подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в инстаграме. Оказалось, что сделал он это по ошибке.

«Ой, подписался по ошибке. Сейчас отменю подписку. У меня нет такого в планах», — цитирует Карреру Sport24.

Ранее Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб спустя долгое время стал чемпионом России. В 2019 году итальянец возглавил греческий АЕК.