«Барселона» объявила на своем официальном сайте, что полузащитник Артура перешел в «Ювентус».

Туринский клуб заплатит за 23-летнего бразильца 72 миллиона евро. Еще десять миллионов евро добавятся в каталонский клуб в качестве различных бонусов.

Отмечается, что Артур доиграет в «Барселоне» текущий сезон чемпионата Испании и остаток игры в Лиге чемпионов.

Напомним, что Артур перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Гремиу». Всего за клуб он сыграл 72 матча. В его активе четыре забитых мяча.