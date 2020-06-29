Футбольный клуб «Сочи» примет дисциплинарные меры к нападающему Александру Кокорину. Ранее арендованный у «Зенита» форвард выложил в инстаграме фото с дня рождения своего друга, который он посетил.

О вынесенных мерах к футболисту сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

«В связи с нарушением правил внутреннего распорядка «Сочи» со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры», — цитирует Рубашко ТАСС.

Напомним, Кокорин этой зимой перебрался из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. В его активе шесть мячей в чемпионате России текущего сезона.

Ранее»Зенит» оштрафовал форвада Сердара Азмуна за совместное фото с иракским футболистом «Крыльев Советов» Сафаа Хади.