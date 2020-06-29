Французский «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте сообщил о подписании нового соглашения с защитником Лейвином Курзава. По новому контракту 27-летний левый защитник будет играть за парижский клуб до 2024 года.

Отметим, что в досрочно завершённом из-за с пандемии коронавируса французской Лиги 1 Курзава сыграл 14 встреч, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

В свое время Курзава обошёлся «Пари Сен-Жермен» в € 20 млн евро, когда парижане выкупали его у «Монако».

Курзава интересовались такие клубы, как «Барселона», «Ливерпуль», «Ювентус».