Российская теннисистка Екатерина Александрова сыграла очередную игру на выставочном турнире в Праге Tipsport Elite Trophy. Россиянка пересеклась с хозяйкой кортов Маркетой Вондроушовой и победила со счётом 4:6, 6:2, 10:5.

В предыдущей игре Александрова уступила Каролине Плишковой. А ранее проиграла Кристине Плишковой и Терезе Мартинцовой.

На турнире также участвуют семь чешских теннисисток — Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.

Отметим, что в данный момент теннисный сезон остановлен из-за пандемии коронавируса. Теннисные турниры ATP и WTA должны начаться в начале августа.