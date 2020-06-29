«Барселона» и «Ювентус» закрепили сделку о переходе в испанский клуб полузащитника Миралема Пьянича. Босниец подписан «Барсой» в качестве полноценной сделки, ранее в обратном направлении в Турин последовал бразилец Артур.

Официально сообщается, что стоимость перехода Пьянича составит 60 млн евро плюс €5 млн в капнут насчет туринского клуба в зависимости от выполнения спортивных критериев, указанных в контракте футболиста.

Тридцатилетний полузащитник подпишет с каталонским клубом контракт на четыре сезона, его сумма отступных составит €400 млн.

Как отмечается на сайте, Пьянич завершит сезон в составе «Ювентуса», к «Барселоне» присоединится по окончании текущего сезона.