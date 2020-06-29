Состоялось Бюро Исполкома РФС, где были приняты поправки в регламент Российской Прьемьер Лиги.

Первая поправка касается о процедуре допуска команд к матчу. Теперь она считается готовой в том случае, если после процедур по допуску к матчу, если имеет в распоряжении 16 полевых футболистов и двух вратарей.

Другая поправка касается временной отмены исключением из соревнований за повторную неявку на матч.

«Повторная неявка Команды на матч одного Соревнования (за исключением Кубка России) по неуважительной причине в течение одного спортивного сезона – наказывается присуждением поражения, исключением из числа участников Соревнования и штрафом».

Также РФС сделал поправку, по которой внесение изменений в календарь чемпионата согласовывается всеми участниками соответствующих матчей и утверждается исполкомом Российского футбольного союза.