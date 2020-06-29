На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС было принято решение о присуждении «Оренбургу» технического поражения за неявку на игру 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Как известно, за день до встречи 24-го тура в «Оренбурге» были выявлены зараженные коронавирусом. Далее команда села на карантин, из-за чего отказалась от организации домашней встречи с «Краснодаром».

На заседании КДК «Оренбургу» было засчитано поражение со счетом 0:3, а «Краснодару» присуждена победа с тем же результатом. Отмечается, что дисквалификации футболистов «Краснодара» в этой игре будут реализованы, а футболистов «Оренбурга» нет.

«Оренбург» избежит исключение из РПЛ за вторую неявку, поскольку соответствующее изменение в дисциплинарном регламенте было утверждено на исполкоме РФС.